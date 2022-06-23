Olay, merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Bosnahersek Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan 23 ABU 556 plakalı otomobil, kaldırıma çıkarak yayaların arasına daldı. Aracın çarptığı biri çocuk 3 yaya yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da otomobil yayaların arasına daldı: 3 yaralı - Son Dakika

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