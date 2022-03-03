Elazığ'da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

03.03.2022 11:39
Elazığ'da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ'da otomobilin yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa çarpması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ'da otomobilin yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa çarpması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, merkez Doğukent Mahallesi Fethi Sekin Şehir Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 52 AC 116 plakalı otomobil yolun karşısına geçmek isteyen E.T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya E.T. hafif yaralandı. Sürücü, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

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Fethi Sekin, Otomobil, Elazığ, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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