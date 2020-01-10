Elazığ'da otomobilden hırsızlık kamerada - Son Dakika
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Elazığ'da otomobilden hırsızlık kamerada

7 saat önce

ELAZIĞ'da otomobilin camını kırarak hırsızlık yapan 4 şüpheliden 1'i kamera kayıtlarından tespit edilerek yakalanırken, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Elazığ'da otomobilden hırsızlık kamerada, System.String[]

ELAZIĞ'da otomobilin camını kırarak hırsızlık yapan 4 şüpheliden 1'i kamera kayıtlarından tespit edilerek yakalanırken, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kent merkezindeki bir iş yerinin önünde park halinde bulunan bir otomobilin camının kırılarak içindeki bilgisayar ile 7 cep telefonu çalındığı ihbarını alan polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, olayı gerçekleştiren 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerden H.Ç., kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 3 kişiyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:36 Kaynak: DHA
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