Otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk öldü

28.07.2022 18:10
Otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk öldü

Elazığ'da otomobilin çarpması sonucu bisikletiyle birlikte aracın altında kalan 13 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Elazığ'da otomobilin çarpması sonucu bisikletiyle birlikte aracın altında kalan 13 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Kıpçak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. idaresindeki 34 DHJ 132 plakalı otomobil, bisiklet süren 13 yaşındaki Yusuf Bulut'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Bulut, aracın altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobil altından çıkartılan çocuk, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Bulut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuktan geriye olay yerinde bisikleti ve terlikleri kaldı. Araç altındaki bisiklet itfaiye ekipleri tarafından zorlukla çıkartıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme yaptı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Yusuf Bulut, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika
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