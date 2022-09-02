Elazığ'da otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı

02.09.2022 12:18
Elazığ'da otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı

Elazığ'da otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı.

Elazığ'da otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Ali Rıza Septioğlu Bulvarı'nda bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Süleyman A'ya (27), Mazlum K. (23) idaresindeki 23 ABH 991 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı bisikletli, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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