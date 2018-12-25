Elazığ'da Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü
1 saat önce
Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Elazığ
'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 23 AAH 178 plakalı otomobil, Elazığ Bingöl
kara yolunun 25. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Süreyya Gül'e (56) çarptı.
Kazada, Gül olay yerinde yaşamını yitirdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:50 Kaynak: AA
Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı
Ahsen TV Muhabiri, Bilet Kuyruğunda Bekleyenleri Çıldırttı
Polis Ekiplerinin Denetimine Takılan Taksinin Bagajından Kasatura Çıktı
Esad Güçleri, PKK ile Anlaşıp Münbiç'in Batı Kırsalındaki Arimah Beldesine Girdi