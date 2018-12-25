Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü

Elazığ'da Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü

1 saat önce

Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Elazığ'da Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü, System.String[]
Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 23 AAH 178 plakalı otomobil, Elazığ Bingöl kara yolunun 25. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Süreyya Gül'e (56) çarptı.

Kazada, Gül olay yerinde yaşamını yitirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:50 Kaynak: AA

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