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Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya öldü

6 saat önce

Elazığ'da, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya öldü, System.String[]

Elazığ'da, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.


E.D yönetimindeki 06 AEN 85 plakalı otomobil, Çaydaçıra Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Songül Çağatay'a (20) çarptı. Ağır yaralanan Çağatay, 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çağatay, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:04 Kaynak: AA
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