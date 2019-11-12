Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Çağatay, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

"Ben bir şeytanın eline düştüm" notuyla intihar etti! Amcasının oğlu yeniden yargılanacak

Esper: Türkiye hem S-400'lere sahip olup hem de F-35'lerle devam edemez