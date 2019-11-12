Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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Elazığ'da, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:04 Kaynak: AA
Elazığ'da, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
E.D yönetimindeki 06 AEN 85 plakalı otomobil, Çaydaçıra Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Songül Çağatay'a (20) çarptı. Ağır yaralanan Çağatay, 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çağatay, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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