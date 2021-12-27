Üye Girişi
Otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

27.12.2021 19:12

Elazığ'ın Keban ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keban Barajı ve Hidroelektrik Santralinde (HES) özel güvenlik personeli olarak çalışan Tahir Karabulut'un kullandığı 34 HB 072 plakalı otomobil, Çalık köyünün Süleymanlı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, Karabulut ile özel güvenlik görevlisi Emrah Halis ve Mehmet Demir yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

YORUMLAR
500

Keban Barajı, Otomobil, Elazığ, HES, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika


Beşiktaş'ın Konyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu Beşiktaş'ın Konyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu         
19:05
Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık         
17:41
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu         
16:11
Böyle sorumsuzluk olmaz! Umursamaz annenin evde bıraktığı bebeğini yangından komşusu kurtardı Böyle sorumsuzluk olmaz! Umursamaz annenin evde bıraktığı bebeğini yangından komşusu kurtardı         
15:37
Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı         
15:24
"Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt "Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt         
14:17
Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı         
11:57
Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu         
10:53
Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı         
10:38
Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu         
10:38
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57

Son Dakika Haberleri
19:05 Beşiktaş'ın Konyaspor karşısındaki ilk 11'i belli oldu
18:51 Son Dakika: Galatasaray, Mostafa Mohamed için 2025 yılına kadar sözleşme yaptı
18:50 İBB'ye başlatılan terör teftişiyle ilgili yeni gelişme yaşandı
18:02 13 yaşındaki çocuğa saldıran pitbull cinsi köpeğin sahibine 12 bin lira ceza
17:41 Son Dakika: Çevre Bakanlığı, 81 ilin valilik ve belediyelerine sahipsiz hayvanlarla ilgili genelge gönderdi
17:28 Semih Terzi'nin aranan eşi Nazire Terzi yakalandı
17:24 Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı
17:22 Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz
17:07 Çorum'da sahte içki sebebiyle 5 kişi yaşamını yitirdi
17:07 Yılbaşında ne yiyeceksiniz! Yılbaşı menüsü nasıl olur?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 19:23:21. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement