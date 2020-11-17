Elazığ'da otomobilin direksiyonuna gizlenmiş uyuşturucu bulundu - Son Dakika

Elazığ'da otomobilin direksiyonuna gizlenmiş uyuşturucu bulundu
17.11.2020 11:31
Elazığ'da bir otomobilde yapılan aramada direksiyona gizlenmiş 242 gram metamfetamin ve 3 gram eroin bulundu, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
Elazığ'da bir otomobilde yapılan aramada direksiyona gizlenmiş 242 gram metamfetamin ve 3 gram eroin bulundu, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Elazığ- Bingöl kara yolundaki kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde narkotik köpeği Şimşek ile arama yapan ekipler direksiyona gizlenmiş 242 gram metamfetamin ve 3 gram eroin ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü A.A, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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