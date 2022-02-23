Otomobilinde esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Otomobilinde esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı

23.02.2022 16:27

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Elazığ- Bingöl kara yolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekiplerce otomobilde yapılan aramada, 4 kilo 100 gram kubar esrar ile 507 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.E.S. (20), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Otomobilinde esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı
Otomobilinde esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı
Otomobilinde esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı
Otomobilinde esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı

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Uyuşturucu, Elazığ, Bingöl, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobilinde esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobilinde esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı - Son Dakika
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