Son Dakika Haberleri: Elazığ'da otomobilinde uyuşturucu bulunan sürücü gözaltında
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Elazığ'da otomobilinde uyuşturucu bulunan sürücü gözaltında

14 dakika önce

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde, polis ekiplerince yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan otomobilde 4 kilo 375 gram esrar ele geçirildi, sürücü B.Ç., gözaltına alındı.

Elazığ'da otomobilinde uyuşturucu bulunan sürücü gözaltında, System.String[]
ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde, polis ekiplerince yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan otomobilde 4 kilo 375 gram esrar ele geçirildi, sürücü B.Ç., gözaltına alındı.
Kovancılar ilçesinde yol kontrol uygulaması düzenleyen polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada otomobilin içinde 4 kilo 375 gram esrar ele geçirildi. Sürücü B.Ç., polis ekiplerince gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Kovancılar, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:05 Kaynak: DHA
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