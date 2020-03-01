Elazığ'da otomobille pikap çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da otomobille pikap çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da otomobille pikap çarpıştı: 5 yaralı

6 saat önce

Elazığ'da otomobille pikabın çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobille pikap çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Elazığ'da otomobille pikabın çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.


Furkan Demirel idaresindeki 06 MLD 23 plakalı pikap, Elazığ- Diyarbakır kara yolunun Kuyulu köyü kavşağında Mehmet Çamuka yönetimindeki 12 AK 342 plakalı otomobille çarpıştı.

Refüje çarparak savrulan araçlardaki sürücüler ile pikapta bulunan 3 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücü ekiplerce çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.


Ulaşıma kapanan yol araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Diyarbakır, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:58 Kaynak: AA
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