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Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 2'si çocuk 8 yaralı

59 dakika önce

Elazığ'da iki otomobilin karıştığı kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 2'si çocuk 8 yaralı, System.String[]
Elazığ'da iki otomobilin karıştığı kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Diyarbakır yolu havalimanı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan Ç. idaresindeki 23 EK 223 plakalı araç, Burak Y. yönetimindeki 01 DN 647 plakalı otomobile aynı istikamette seyir halindeyken arkadan çarptı. Kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili polis olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:50 Kaynak: İHA
Diyarbakır, Elazığ, 3. Sayfa
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