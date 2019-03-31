Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Oy Kullanma İşlemi Başladı

Elazığ'da Oy Kullanma İşlemi Başladı

34 dakika önce

Bazı illerde olduğu gibi 419 bin 71 seçmeni bulunan Elazığ'da da sabah saat: 07.00 itibariyle oy kullanma işlemi başladı.

Elazığ'da Oy Kullanma İşlemi Başladı, System.String[]
Bazı illerde olduğu gibi 419 bin 71 seçmeni bulunan Elazığ'da da sabah saat: 07.00 itibariyle oy kullanma işlemi başladı. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren seçim için okulların yolunu tuttu.

Türkiye genelinde erken oy kullanan şehirler arasında yer alan Elazığ'da sabah saat: 07.00 itibariyle oy kullanma işlemleri başladı. Sabahın erken saatlerinde bölge genelinde okullarda sandıklar kurularak, mühürlendi. Ardından oy kullanma saatinden önce gelen vatandaşlar bir süre bekledikten sonra saat: 07.00 itibariyle oylarını kullanmaya başladı.419 bin 71 seçmenin olduğu Elazığ'da toplam bin 654 sandık kuruldu.

Seçim güvenliği kapsamında kentte İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı yaklaşık 5 bin güvenlik görevlisinin görev yaptığı öğrenildi.

İlk oy kullanan vatandaşlardan Süreyye Gecekuşu, "2019 yılı için sabahın erken saatlerinde vatandaşlık görevimizi yapmak için oy kullanacağımız bölüme geldik. Oylarımızı kullandık. Vatana ve millete hayırlı olsun" dedi.

Oy kullanan başka bir seçmen Çiğdem Kalkancı ise "Daha iyi bir yaşam için, daha güzel bir memleket için oyumuzu kullandık. Vatana ve millete hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:39 Kaynak: İHA

Sabah, Elazığ, Güncel
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