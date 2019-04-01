Son Dakika Haberleri: Elazığ'da "Oy" Kullanmaya Giden 15 Aranan Şahıs Yakalandı

Elazığ'da "Oy" Kullanmaya Giden 15 Aranan Şahıs Yakalandı

1 saat önce

Elazığ'da aranma kaydı bulunan ve "oy" kullanmaya giden 15 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Elazığ'da
Elazığ'da aranma kaydı bulunan ve "oy" kullanmaya giden 15 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün gerçekleştirilen yerel seçimler nedeniyle aranan şahıslar üzerine çalışma yaptı. Polisin çalışmasında oy kullanmak üzere sandıklara giden ve haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı olan 15 şahsı tespit ederek gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, Hakaret, Kasten Yaralama ve Borçlunun Ödeme Şartını İhlal suçlarından arandığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 15 şahıs adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:19 Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Elazığ, 3. Sayfa
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