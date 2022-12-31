Elazığ'da bir özel hastanede personelin yoğun bakımın önünde TikTok videosu çektiği anlar tepki topladı - Son Dakika
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Elazığ'da bir özel hastanede personelin yoğun bakımın önünde TikTok videosu çektiği anlar tepki topladı

31.12.2022 13:13

Elazığ'da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde sağlık çalışanlarının TikTok videosu çektiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde yer alan 3 sağlık çalışanının alışveriş arabasına bindiği ve video çektiği anlar yer alıyor.

Elazığ'da özel bir hastanede sağlık çalışanlarının sosyal medya videosu için yaptıkları pes dedirtti. Aylar sonra ortaya çıkan görüntülerde 3 sağlık çalışanın sosyal medya paylaşım platformları için yoğun bakım ünitesi önünde video çektiği görüldü.

TEPKİ ÇEKTİ

Getirdikleri alışveriş arabasını sedye olarak kullan personelin, daha sonra yoğun bakım yazısının önünde hem video hem de fotoğraf çektiği görüntüler vatandaşların tepkisine neden oldu.

Kaynak: İHA
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Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da bir özel hastanede personelin yoğun bakımın önünde TikTok videosu çektiği anlar tepki topladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da bir özel hastanede personelin yoğun bakımın önünde TikTok videosu çektiği anlar tepki topladı - Son Dakika
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