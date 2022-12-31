Elazığ'da bir özel hastanede personelin yoğun bakımın önünde TikTok videosu çektiği anlar tepki topladı

Elazığ'da özel bir hastanede sağlık çalışanlarının sosyal medya videosu için yaptıkları pes dedirtti. Aylar sonra ortaya çıkan görüntülerde 3 sağlık çalışanın sosyal medya paylaşım platformları için yoğun bakım ünitesi önünde video çektiği görüldü.

TEPKİ ÇEKTİ

Getirdikleri alışveriş arabasını sedye olarak kullan personelin, daha sonra yoğun bakım yazısının önünde hem video hem de fotoğraf çektiği görüntüler vatandaşların tepkisine neden oldu.