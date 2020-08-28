Elazığ'da Pandemi Çağrı Merkezi kuruldu - Son Dakika

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü, Pandemi Çağrı Merkezi kurdu.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, yaptığı açıklamada, yaşanan salgın dolayısıyla vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için çalıştıklarını söyledi.

Ülke olarak salgına karşı büyük mücadele verildiğini kaydeden Polat, "İl Sağlık Müdürlüğü olarak ilimizde vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığı hakkındaki talep ve şikayetlerine cevap vermek üzere Pandemi Çağrı Merkezi'ni açtık. Burada müdürlüğümüz bünyesindeki hizmet başkanlıklarını temsilen birer arkadaşımız görev yapacaktır." dedi.

Kurulan çağrı merkezi ile haftanın 7 gün 24 saat hizmet vereceklerini belirten Polat, gelen çağrıların anında ilgili birimlere aktarılarak çözüm aranacağını, önerilerde bulunulacağını bildirdi.

Polat, "Vatandaşlarımızın bizlere kolaylıkla ulaşmalarını sağlamak üzere merkezimizde 606 27 90 - 606 27 91 - 606 27 92'den oluşan üç telefon hattıyla hizmet verilecektir. "diye konuştu.