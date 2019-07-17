Son Dakika Haberleri: Elazığ'da "Parçalı Ay Tutulması" gözlemlendi
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Elazığ'da "Parçalı Ay Tutulması" gözlemlendi

1 saat önce

Elazığ'da "Parçalı Ay Tutulması" gözlemlenirken, güzel bir görüntü ortaya çıktı.

Elazığ'da
Elazığ'da "Parçalı Ay Tutulması" gözlemlenirken, güzel bir görüntü ortaya çıktı.

Türkiye genelinde merakla beklenen "Parçalı Ay Tutulması" saat 21.34 itibariyle gerçekleşmeye başladı.Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Ay tutulması rahatlıkla gözlemlendi.

Gece yarısı olmasıyla birlikte tutulma büyük oranda gerçekleşti.Tutulmanın saat 03.18'de son bulması beklendiği belirtildi. - ELAZIĞ
Türkiye, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 01:25 Kaynak: İHA
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