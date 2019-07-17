Elazığ'da "Parçalı Ay Tutulması" gözlemlendi
1 saat önce
Elazığ'da "Parçalı Ay Tutulması" gözlemlenirken, güzel bir görüntü ortaya çıktı.
Elazığ Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 01:25 Kaynak: İHA
'da "Parçalı Ay Tutulması" gözlemlenirken, güzel bir görüntü ortaya çıktı. Türkiye
genelinde merakla beklenen "Parçalı Ay Tutulması" saat 21.34 itibariyle gerçekleşmeye başladı.Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Ay tutulması rahatlıkla gözlemlendi.
Gece yarısı olmasıyla birlikte tutulma büyük oranda gerçekleşti.Tutulmanın saat 03.18'de son bulması beklendiği belirtildi. - ELAZIĞ
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