Elazığ'da park halindeki araca çarpan otomobil alev aldı: 3 yaralı - Son Dakika

Yaralanan sürücü Çiçek 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesine kaldırılırken, araçtaki diğer 2 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarılan sürücü Çiçek ile yanındaki 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Volkan Çiçek idaresindeki 06 BM 6386 plakalı otomobil Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda park halindeki 23 BR 271 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Elazığ 'da, park halindeki hafif ticari araca çarpan otomobil alev aldı, 3 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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