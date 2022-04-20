Elazığ'da park halindeki minibüste çıkan yangında bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da park halindeki minibüste çıkan yangında bir kişi yaralandı

20.04.2022 01:09
Elazığ'da park halindeki minibüste çıkan yangında bir kişi yaralandı

Elazığ'da park halindeki minibüste çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Elazığ'da park halindeki minibüste çıkan yangında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Caddesi üzerinde park halindeki, içerisinde inşaat ve boya malzemelerinin bulunduğu 23 AAN 189 plakalı minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının etkisiyle fireni boşaldığı ifade edilen minibüs önde bulunan park halindeki 01 EYZ36 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Kısa sürede büyüyen yangında araçta bulunan 5 işçiden 1'i alevlerin etkisiyle yaralandı. Yaralanan işçi olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında minibüs kullanılamaz hale gelirken, öndeki minibüste de hasar meydana geldi.

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Hürriyet, İnşaat, Yangın, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da park halindeki minibüste çıkan yangında bir kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da park halindeki minibüste çıkan yangında bir kişi yaralandı - Son Dakika
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