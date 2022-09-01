Elazığ'da park halindeki otomobilden inşaat malzemesi çaldılar - Son Dakika
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Elazığ'da park halindeki otomobilden inşaat malzemesi çaldılar

01.09.2022 22:55

Elazığ'da park halindeki otomobilden inşaat malzemesi çaldılarELAZIĞ Elazığ'da gece saatlerinde park halindeki otomobile giren hırsız, piyasa değeri yaklaşık 15 bin lira olan inşaat malzemesi çalarak kayıplara karıştı.

Elazığ'da park halindeki otomobilden inşaat malzemesi çaldılar

ELAZIĞ Elazığ'da gece saatlerinde park halindeki otomobile giren hırsız, piyasa değeri yaklaşık 15 bin lira olan inşaat malzemesi çalarak kayıplara karıştı.

Olay, dün gece merkez Rızaiye Mahallesi Akkuş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işten çıkarak evine gelen Kenan A. isimli vatandaş, sabah tekrar işe gitmek isterken arabasının bagajında inşaat malzemesi olan 11 kiloluk hilti ve matkap malzemelerinin olmadığını fark etti. Evi kontrol eden Kenan A. orada da bulamayınca aracına hırsızın girdiğini anlayarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemenin ardından, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da park halindeki otomobilden inşaat malzemesi çaldılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da park halindeki otomobilden inşaat malzemesi çaldılar - Son Dakika
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