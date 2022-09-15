Elazığ'da park halindeki otomobili çalan zanlı yakalandı

Elazığ'da park halindeki otomobili çalan zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evin önünden park halindeki otomobilin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Şüpheliyi tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla Ü.T'yi (23) çalıntı araçla yakaladı.
Ü.T. gözaltına alındı, çalıntı araç sahibine teslim edildi.
9 ayrı suçtan kaydı bulunduğu belirlenen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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