Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri böyle çıkardı - Son Dakika
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Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri böyle çıkardı

30.05.2022 14:48

Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri böyle çıkardıELAZIĞ Elazığ'da bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu çıkarıldı.

Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri böyle çıkardı

ELAZIĞ Elazığ'da bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, yüzüğü parmağında sıkışan kadın, bir süre kendi çıkarmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Kadın bunun üzerine itfaiye müdürlüğüne giderek yüzüğünün parmağına sıkıştığını ifade etti. Hemen çalışma başlatan ekipler, kısa süre içerisinde sıkışan yüzüğü kesip çıkardı.

Yüzüğün çıkarılmasından sonra rahat bir nefes alan kadın, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri böyle çıkardı
Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri böyle çıkardı
Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri böyle çıkardı
Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri böyle çıkardı
Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri böyle çıkardı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Parmağa sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri böyle çıkardı - Son Dakika


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