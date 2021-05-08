Elazığ'da pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı - Son Dakika

Elazığ'da, pazarcı esnafı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak tezgah açtı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle "tam kapanma" döneminde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde sadece yaş sebze, meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açılmasına izin verilmesinin ardından pazar esnafı, tezgah kuracakları alanlara geldi.

Pazar yerine gelen vatandaşlar, polis ve zabıta ekiplerince kontrol noktalarında HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümünün ardından pazara alındı.

Ekipler, esnaf ve vatandaşların sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması konusunda sık sık anonslar yaptı.

Vali Erkaya Yırık ve beraberindeki kurum müdürlerle pazar yerlerini gezerek incelemelerde bulundu.

Yırık, burada yaptığı açıklamada, tam kapanma sürecinde alınan yeni kararlar doğrultusunda vatandaşların mağduriyetini önlemeye çalıştıklarını söyledi.

Bu süreçte özellikle yaş sebze üretiminin zayi, vatandaşların, esnafın mağdur olmaması amacıyla birtakım tedbirler getirildiğini anlatan Yırık, sahada her şeyin kurallara uygun olduğunu, kurallara tam riayet edildiği taktirde olumlu sonuçlar alınabileceğini belirtti.

Tam kapanmada Elazığ'da vaka sayılarında düşüş meydana geldiğini ifade eden Yırık, "Tam kapanmayla vaka sayılarında yüzde 60-70 oranında bir düşme gerçekleşti. İnşallah bunun da altına düşerek vatandaşlarımızı bu bulaş riskinden korumaya gayret ediyoruz. Vatandaşımıza anlayışından dolayı teşekkür ediyorum. Temizlik, maske, mesafe kurallarına her zaman olduğu gibi uymaya devam ediyor. İnşallah minimum bir şekilde bu süreci atlatmış olacağız. Devletimiz vatandaşımızın selameti için gereken çalışmayı yapıyor." dedi.