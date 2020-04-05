Elazığ'da pazar yerlerinde koronavirüs denetimi - Son Dakika

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Elazığ'da pazar yerlerinde koronavirüs denetimi
6 saat önce
Elazığ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sebze ve meyve pazarlarında sıkı denetim yapılıyor.
Elazığ'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sebze ve meyve pazarlarında sıkı denetim yapılıyor.
Kentteki mahalle pazarlarının giriş ve çıkışlarını kontrol altına alan polis ve zabıta ekipleri, maske takmayanlar ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin pazara girmelerine izin vermiyor.
Alış veriş yapanların ve pazarcının sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda sık sık uyarılarda bulunan ekipler, pazar girişlerinde vatandaşların temassız vücut ısısını da ölçüyor.
Ekipler, pazar yerlerinde gerekli tüm tedbirlerin eksiksiz uygulanması için özveriyle çalışıyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 03:10 Kaynak: AA
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