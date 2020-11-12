Elazığ'da pazar yerlerine HES kodu kontrol noktası - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Toplum Destekli Polis ekiplerince pazar yerlerinde HES kodu kontrol noktası kuruldu. Fevzi Çakmak Mahallesi 'nde Perşembe Pazarı'nda tezgah açmaya başlayan pazarcı esnafına HES kodu kontrolleri yapan ekipler, kodu olmadan satış yapamayacakları konusunda uyarılarda bulundu.

Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı

Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var