Elazığ'da pazar yerlerine HES kodu kontrol noktası - Son Dakika

ELAZIĞ'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar yerlerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrol noktası kuruldu.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polis ekiplerince pazar yerlerinde HES kodu kontrol noktası kuruldu. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Perşembe Pazarı'nda tezgah açmaya başlayan pazarcı esnafına HES kodu kontrolleri yapan ekipler, kodu olmadan satış yapamayacakları konusunda uyarılarda bulundu.
- Kaynak: DHA
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