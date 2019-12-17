Elazığ'da "Pazarlama ve Perakende Kasiyer Eğitimi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da 'Pazarlama ve Perakende Kasiyer Eğitimi' - Son Dakika

Elazığ'da "Pazarlama ve Perakende Kasiyer Eğitimi"

7 saat önce

Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme ve Eğitim Merkezi (EBEGEM) tarafından 25 kursiyere "Pazarlama ve Perakende Kasiyer Eğitimi" verilmeye başlandı.

Elazığ'da

Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme ve Eğitim Merkezi (EBEGEM) tarafından 25 kursiyere "Pazarlama ve Perakende Kasiyer Eğitimi" verilmeye başlandı.


EBEGEM, gençlerin gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla başlattığı eğitim kurslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi, İş-Kur ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle 480 saatlik günlük yevmiyeli Pazarlama ve Perakende Kasiyer Eğitim Programı açıldı. Açılan eğitim programı 25 kursiyerle başladı. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güder'de eğitim programına katılan kursiyerleri ziyaret ederek, başarı temennisinde bulundu.


Küçük ve orta ölçekli işletmelere donanımlı kasiyer elemanı yetiştirmeye yönelik günlük 6 saat olarak verilecek eğitim programının, 6 Nisan 2020'de tamamlanacağı belirtildi.


Öteyandan, eğitim programına katılan kursiyerlere, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verileceği kaydedildi. - ELAZIĞ

Ekonomi, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Apartmandaki garip sesler, ailelerin hayatını kabusa çevirdi
Doğu Akdeniz'de 4 katrilyon doğal gaz rezervi tespit edildi Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Haberleri
00:08 GÜNDEM ÖZETİNE - Son Dakika
00:06 Hazreti Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri - Şeb-i Arus - Son Dakika
00:06 AVM'nin dış cephesine yılbaşı süsü yapılırken vinç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
00:05 Suriye çocukların parkta bıçaklı kavgası: 1 yaralı - Son Dakika
00:05 Ayağına metal parçası düşen işçinin parmağı koptu - Son Dakika
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak - Son Dakika
21:25 Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 00:13:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da "Pazarlama ve Perakende Kasiyer Eğitimi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]