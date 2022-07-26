Elazığ'da pikap ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da pikap ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

26.07.2022 10:45
Elazığ'da pikap ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Elazığ'da pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Malatya karayolu 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 FY 434 plakalı pikap ile 33 L 3267 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle pikap devrildi. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerinde sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Malatya, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da pikap ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da pikap ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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