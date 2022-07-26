Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Kaza, Elazığ- Malatya karayolu 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 FY 434 plakalı pikap ile 33 L 3267 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle pikap devrildi. Kazada, 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerinde sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Malatya, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da pikap ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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