Son Dakika Haberleri: Elazığ'da "Pikniğimi yapıyorum, çevremi temizliyorum" etkinliği
Son Dakika Güncel Haber

Elazığ'da "Pikniğimi yapıyorum, çevremi temizliyorum" etkinliği

1 saat önce

Elazığ'da, çocuklara yönelik "Pikniğimi yapıyorum, çevremi temizliyorum" etkinliği düzenlendi.

Elazığ'da

Elazığ'da, çocuklara yönelik "Pikniğimi yapıyorum, çevremi temizliyorum" etkinliği düzenlendi.

İHH Elazığ Yetim Birimi tarafından Yetim Dayanışma Günleri çerçevesinde 100'ü aşkın çocuk ve ailesinin katılımıyla Şehit Polis Fethi Sekin Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, halat çekme, topaç çevirme, ip atlama gibi unutulmaya yüz tutmuş oyunlar oynandı.

Etkinlik kapsamına çocuklar, farkındalık oluşturmak için çöp topladı.

İHH Yetim Birimi Kadın Sorumlusu Tuğba Erdoğan, yaptığı açıklamada, bu tür projeleri sürekli yaptıklarını ve amaçlarının yetim çocukları mutlu etmek olduğunu söyledi.

Etkinliğin okulların açılmasına kısa süre kala yapıldığının altını çizen Erdoğan, "Okul öncesi motivasyon ve moral anlamında çocuklarımıza yönelik etkinlik düzenledik. Amacımız çocuklarımızı bir nebze de olsa mutlu edebilmek, onların kalplerine ve gönüllerine dokunabilmek. Çevre bilincini de aşılama adına çöp topladık." diye konuştu.

Çocuklardan Merve Kantarcıoğlu da etkinliğin güzel geçtiğini ve çok mutlu olduğunu aktardı.

Elazığ, İHH, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 06:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Davutoğlu'nun terörle mücadele sözleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Kayınbiraderinin baltalı saldırısında yaralanan kadın: Sonum Emine Bulut gibi olacak Başkan Yavaş'tan çalışan annelere müjde: Çocuk bakımevleri hizmete girecek Davutoğlu'nun "terör" sözlerine, Hilal Kaplan'dan "Konuşmazsan adam değilsin" yanıtı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 19:35:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da "Pikniğimi yapıyorum, çevremi temizliyorum" etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]