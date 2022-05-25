ELAZIĞ'DA PİYASAYA SAHTE PARA SÜREN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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ELAZIĞ'DA PİYASAYA SAHTE PARA SÜREN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

25.05.2022 17:43

ELAZIĞ'da, zincir market ve akaryakıt istasyonlarına sahte para ile ödeme yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

ELAZIĞ'da, zincir market ve akaryakıt istasyonlarına sahte para ile ödeme yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, zincir market ve benzin istasyonlarında sahte para ile alışveriş yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, şüphelilerin S.A. (31) ve F.U. (28) olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda sahte 78 bin TL, 3 bin 200 euro, 20 dolar ile bazı ülkelere ait para, 8 senet ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

ELAZIĞ'DA PİYASAYA SAHTE PARA SÜREN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
ELAZIĞ'DA PİYASAYA SAHTE PARA SÜREN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
ELAZIĞ'DA PİYASAYA SAHTE PARA SÜREN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
ELAZIĞ'DA PİYASAYA SAHTE PARA SÜREN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

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Elazığ sahte para operasyonu: 2 tutuklama Elazığ sahte para operasyonu: 2 tutuklama Sahte rapor operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı Sahte rapor operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA PİYASAYA SAHTE PARA SÜREN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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