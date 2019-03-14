Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Pkk/kck Operasyonu: 4 Gözaltı

Elazığ'da Pkk/kck Operasyonu: 4 Gözaltı

1 saat önce

Elazığ merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da Pkk/kck Operasyonu: 4 Gözaltı, System.String[]
Elazığ merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık eden şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışması kapsamında Diyarbakır ve Elazığ'ın Karakocan ilçesinde 4 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler, 2 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 2 adet cep telefonu, 2 adet sim kart, 1 adet laptop, 5 adet DVD, 2 adet kitap, 2 adet sözde flama, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, yaklaşık 100 gram toz esrar ve 300 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Operasyonla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:43 Kaynak: İHA

PKK, Elazığ, 3. Sayfa
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