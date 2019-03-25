Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Pkk/kck Operasyonunda 1 Tutuklama

Elazığ'da Pkk/kck Operasyonunda 1 Tutuklama

1 saat önce

ELAZIĞ ve Karakoçan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kişiden 1'i, tutuklandı.

Elazığ'da Pkk/kck Operasyonunda 1 Tutuklama, System.String[]
ELAZIĞ ve Karakoçan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kişiden 1'i, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 22 Mart Cuma günü Elazığ merkez ve Karakoçan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yapanlara yönelik operasyon başlattı. Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, elektrikli bot motoru, terör örgütü propagandası bulunan duvar saati ve can yeleği ele geçirildi. Ayrıca, Karakoçan ilçesine bağlı Alayağmur köyü kırsalında terör örgütünün kullandığı sığınak bulundu.

Şüpheliler, jandarmadaki ifade işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:35 Kaynak: DHA

Karakoçan, PKK, Elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Silah Arkadaşlarını Şehit Verdikleri Üs Bölgesini Kahramanca Savundular (2) Son Dakika! Trump'ın Golan Tepeleri İle İlgili Kararına Dünyadan Tepki Yağıyor: Tutumumuz Değişmedi, Tanımıyoruz Trump'ın Golan Tepeleri İle İlgili Kararnamesine Türkiye'den İlk Tepki ABD Başkanı Trump, Golan Tepeleri'ni İsrail Toprağı Olarak Tanıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 20:47:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Pkk/kck Operasyonunda 1 Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]