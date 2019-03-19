Elazığ'da PKK'lı Teröristlere Ait Lastik Bot Ele Geçirildi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen bot ve bot malzemesi bulundu.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen bot ve bot malzemesi bulundu.



İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terörle mücadele kapsamında, Karakoçan ilçesi kırsalında arama ve tarama faaliyeti gerçekleştirildi.





Bölgede yapılan aramada, toprağa gömülü varil içerisinde terör örgütü tarafından eleman ve erzak taşımak amacıyla kullanıldığı tespit edilen 4 kişilik lastik bot, kürek, 12 volt akü, can yeleği, bot motoru, bot şişirme pompası, motor takma aparatı ve tamir kiti ele geçirildi.





Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonları devam ediyor.

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