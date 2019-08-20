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Elazığ'da PKK operasyonu: 6 gözaltı

1 saat önce

ELAZIĞ'da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da PKK operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]
ELAZIĞ'da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Elazığ, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:44 Kaynak: DHA
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