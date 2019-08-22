Elazığ'da PKK operasyonu şüphelileri adliyede
2 saat önce
ELAZIĞ'da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:50 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'da, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Elazığ'da mağarada mahsur kalan televizyon ekibinin yaşadıkları kamerada MHP'li vekilden, AK Partili vekile çok sert tepki: PKK sevici Mustafa, yazıklar olsun Kayyum atamasına destek verdi, otomobili kundaklandı Yüzleri maskeli terör yandaşları minibüsü böyle yaktı