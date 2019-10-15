Son Dakika Haberleri: Elazığ'da plastik fabrikasının deposunda yangın
Son Dakika Güncel Elazığ'da plastik fabrikasının deposunda yangın

Elazığ'da plastik fabrikasının deposunda yangın

1 saat önce

ELAZIĞ'da, plastik fabrikasının deposunda yangın çıktı.

Elazığ'da plastik fabrikasının deposunda yangın, System.String[]

ELAZIĞ'da, plastik fabrikasının deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik fabrikasının deposunda, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yanngın çıktı. Depodan yükselen alev ve dumanı gören çevredekiler, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri fabrikanın çevresinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.


Organize Sanayi Bölgesi, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:57 Kaynak: DHA
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