Elazığ'da polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika
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Elazığ'da polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

31.05.2022 15:48
Elazığ'da polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Elazığ'da polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan arama da uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan arama da uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, kent genelinde düzenlenen asayiş uygulamasında şüpheli bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta arama yapan ekipler, satışa hazır vaziyette 3 parça halinde toplam 9 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu madde satışında kullanılan hassas terazi ele geçirdi. Araçta bulunan 2 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen A.Ç. ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi tamamlanan şüpheli A.Ç. işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
Elazığ'da polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Elazığ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da polis ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor - Son Dakika


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