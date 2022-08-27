Elazığ'da dedektör köpeği 'Alex' uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi: 2 gözaltı - Son Dakika
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Elazığ'da dedektör köpeği 'Alex' uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi: 2 gözaltı

27.08.2022 13:30
Elazığ'da dedektör köpeği 'Alex' uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi: 2 gözaltı

Elazığ'da polis ekiplerinin şüpheli bir aracı durdurarak dedektör köpeği 'Alex' ile yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Elazığ'da polis ekiplerinin şüpheli bir aracı durdurarak dedektör köpeği 'Alex' ile yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına kent genelince devam ediyor. Bu çerçevede uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yapılan çalışmada Diyarbakır polis uygulama noktasında şüphelenilen bir araç durduruldu. Dedektör köpeği 'Alex'in arama yaptığı araçta bir parça halinde 110 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Ş.D. ve A.G. İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Tragger, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da dedektör köpeği 'Alex' uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi: 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da dedektör köpeği 'Alex' uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi: 2 gözaltı - Son Dakika
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