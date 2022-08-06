Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele sürüyor: 2 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele sürüyor: 2 gözaltı

06.08.2022 14:03
Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele sürüyor: 2 gözaltı

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı uygulamada üzerinden uyuşturucu madde ile silah çıkan şüpheli ve beraberindeki şahıs gözaltına alındı.

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı uygulamada üzerinden uyuşturucu madde ile silah çıkan şüpheli ve beraberindeki şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sürdürdüğü denetimler esnasında Hundai Kavşağında durdurulan bir otobüste arama gerçekleştirildi. Otobüste yapılan kontrollerde, M.B.Ö.'nün üzerinden 1 parça halinde 350 gram kubar esrar, 1 adet tabanca ve tabancaya takılı vaziyette bulunan şarjörde 5 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli, beraberindeki U.Ş. (27) ile birlikte gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Elazığ'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı Elazığ'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı Mehteran takımı ve Atlı Jandarma Timi vatandaşlara Osmanlı dönemini yaşattı Mehteran takımı ve Atlı Jandarma Timi vatandaşlara Osmanlı dönemini yaşattı
Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele sürüyor: 2 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:37 Fırat Aydınus'tan, Cüneyt Çakır'ın hakemliği bırakmasıyla ilgili bomba iddia: Dünya Kupası'na gitmesine engel oldular
13:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, iptal edilen KPSS'ye ilişkin ilk yorum: ÖSYM, bundan sonra şaibeleri ortadan kaldırarak yoluna devam edecek
12:18 AK Partili Zeynep Gül Yılmaz, hakaret ettiği polislerin açığa alınması sonrası ilk kez konuştu: Benimle hiçbir ilgisi yok
12:14 Usta seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, 63 yaşında hayata gözlerini yumdu
12:14 Beşiktaş, sezonun ilk maçında Kayserispor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler...
11:56 Hollywood yıldızı Anne Heche, geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede entübe edildi
11:56 Hababam Sınıfı'nın Bacaksız'ı Tuncay Akça, İYİ Parti'ye katıldı
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde poz verdiği Tarım Kredi marketi reyonunda fiyatlar 1 senede 3'e katlandı
11:15 Galatasaray resmi hesabının "Günaydın" paylaşımı, taraftarlar tarafından "Torreira geliyor" olarak yorumlandı
11:11 Ticaret Bakanlığı'ndan "Otomobil yüklü tırlar gümrükte mi bekletiliyor" iddialarına yanıt: Herhangi bir aksama bulunmamaktadır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 14:03:43. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele sürüyor: 2 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement