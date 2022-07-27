Elazığ'da ayakkabı içerisine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika
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Elazığ'da ayakkabı içerisine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

27.07.2022 12:54
Elazığ'da ayakkabı içerisine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda, üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda, üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. İkametlerde dedektör köpek Alex yardımıyla yapılan aramada ise ayakkabı içerisine zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sırasında, ara sokaklarında uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen E.A. (36) ve S. G.'nin (38) yapılan üst aramasında 2 parça halinde toplam 1,07 gr Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ardından şahıslarında ikametlerinde dedektör köpek Alex yardımıyla arama yapıldı. Burada yapılan aramada da ayakkabı içerisine zulalanmış 84.05 gram metamfetamin maddesi ile 1 adet madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan göz altına alınan E.A. ve S.G. tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca 1 şahıs hakkında da 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan tahkikata başlanıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da ayakkabı içerisine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da ayakkabı içerisine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika
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