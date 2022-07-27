Elazığ'da ayakkabı içerisine uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da polis ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda, üzerinde ve ayakkabı içerinde uyuşturucu madde çıkan 2 şüpheli tutulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sırasında, ara sokaklarında uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen E.A. (36) ve S.G.'nin (38) yapılan üst aramasında 2 parça halinde toplam 1,07 gr metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ardından şahısların da ikametlerinde dedektör köpek Alex yardımıyla arama yapıldı. Burada yapılan aramada ayakkabı içerisine zulalanmış 84.05 gram metamfetamin maddesi ile 1 adet madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gözaltına alınan E.A. ve S.G. tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ