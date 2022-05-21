Elazığ'da polis suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika
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Elazığ'da polis suçlulara göz açtırmıyor

21.05.2022 00:13
Elazığ'da polis suçlulara göz açtırmıyor

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde 'Genel Asayiş Uygulaması' gerçekleştirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde 'Genel Asayiş Uygulaması' gerçekleştirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için asayiş uygulamalarını sürdürüyor. Bu çerçevede narkotik, asayiş, ahlak, yunus, trafik ekipleri ve bekçilerin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Nailbey Mahallesi başta olmak üzere kent genelinde birçok noktada polis ekiplerince çalışma yürütüldü. Şüpheli kişilere yönelik GBT kontrolleri yapılan denetimlerde sürücülere alkol testi uygulanırken, iş yerleri de denetlendi.

Öte yandan şüpheli görülen araçlar durdurularak arama yapıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da polis suçlulara göz açtırmıyor
Elazığ'da polis suçlulara göz açtırmıyor
Elazığ'da polis suçlulara göz açtırmıyor
Elazığ'da polis suçlulara göz açtırmıyor
Elazığ'da polis suçlulara göz açtırmıyor
Elazığ'da polis suçlulara göz açtırmıyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da polis suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika


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