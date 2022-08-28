ARAÇTA UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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ARAÇTA UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

28.08.2022 10:44
ARAÇTA UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

ELAZIĞ'da polisin bir araçta yaptığı aramada 110 gram metafetamin ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

ELAZIĞ'da polisin bir araçta yaptığı aramada 110 gram metafetamin ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Elazığ- Diyarbakır kara yolundaki uygulama noktasında araçları durdurup arama yaptı. Bir araçta narkotik köpeği 'Alex' ile yapılan aramada 110 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan Ş.D. (37) ve A.G. (27) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YORUMLAR
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı Kayseri'de uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı Kayseri'de uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ARAÇTA UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ARAÇTA UYUŞTURUCUYLA YAKALANAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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