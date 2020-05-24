Elazığ'da polisin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki 2 kişi kovalamaca sonucu yakalandı, araçta bir miktar uyuşturucu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri önlemleri kapsamında kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Uygulama noktasında ekiplerin kontrol amaçlı durdurmak istediği bir otomobilin sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Bunun üzerine yaşanan kovalamaca sonucu ekipler, şüpheli otomobili durdurdu.

Otomobilde sürücüsü Y.A. ile araçta bulunan S.B'nin yapılan üst aramasında 9 gram toz esrar ile 2 fişeklenmiş esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.



Y.A.'ya "dur" ihtarına uymamaktan, ehliyetsiz otomobil kullanmaktan ve sokağa çıkma yasağını ihlalden 10 bin 150 lira, S.B'ye ise sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca Y.A ve S.B. hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.