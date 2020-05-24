Elazığ'da polisin dur ihtarına uymayan 2 kişiye, 13 bin lira ceza - Son Dakika

ELAZIĞ'da, koronavirüs tedbirleri nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, polisin dur ihtarına uymayan 2 kişiye 13 bin 800 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelindeki uygulamaları sürüyor. Polis ekiplerinin uygulamasında aracıyla kaçan 2 kişi, yapılan takip sonucu yakalandı. Ekipler, araçta yaptığı aramada 9 gram esrar ele geçirirken, yapılan incelemede sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, koronavirüs tedbirlerini ihlalden, polisin dur ihtarına uymama ve ehliyetsiz araç kullanmaktan sürücüye 10 bin 650 lira, yanındaki kişiye ise 3 bin 150 lira olmak üzere 13 bin 800 lira para cezası verildi.Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.