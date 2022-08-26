ELAZIĞ'da, polisin düzenlediği rüşvet operasyonunda 2 kamu görevlisi ile onlara rüşvet verdikleri tespit edilen 14 şüpheli, gözaltına alındı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği'nce yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, Tapu ve Kadastro 16'ncı Bölge Müdürlüğü'nde 2 kamu görevlisinin rüşvet aldığı tespit edildi. Kamu görevlilerine rüşvet veren 14 şüpheli de belirlenerek, haklarında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da 'rüşvet' operasyonu; 2'si kamu görevlisi 16 gözaltı - Son Dakika