Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği'nce yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, Tapu ve Kadastro 16'ncı Bölge Müdürlüğü'nde 2 kamu görevlisinin rüşvet aldığı tespit edildi. Kamu görevlilerine rüşvet veren 14 şüpheli de belirlenerek, haklarında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ'da 'rüşvet' operasyonu; 2'si kamu görevlisi 16 gözaltı - Son Dakika

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