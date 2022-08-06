Elazığ'da araçta metamfetaminle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da araçta metamfetaminle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

06.08.2022 17:39
Elazığ'da araçta metamfetaminle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, dedektör köpek 'Alex' ile yapılan aramada, 254 gram metamfetamin ele geçirildi.

ELAZIĞ'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, dedektör köpek 'Alex' ile yapılan aramada, 254 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta yakalanan 2 kişi ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Elazığ-Bingöl yolundaki polis uygulama noktasında, M.K. ve H.Y.'nin içinde olduğu araç durduruldu. Yapılan aramada, dedektör köpek 'Alex'in tepki verdiği yerde, 254 gram metamfetamin bulundu. Şüphelilerin 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'hırsızlık' suçlarından 2 ayrı aranma kaydı olduğu belirlendi. Başka kişilere ait kimlik bilgilerini kullandığı ortaya çıkan M.K. ve H.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Tragger, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da araçta metamfetaminle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da araçta metamfetaminle yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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