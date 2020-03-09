Elazığ'da polisinden uyuşturucu ile mücadele çalışması - Son Dakika
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Elazığ'da polisinden uyuşturucu ile mücadele çalışması

6 saat önce

Elazığ polisi, uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir taraftan operasyonlarını sürdürürken, diğer taraftan da Narko Rehber uygulamasıyla vatandaşları bilgilendiriyor.

Elazığ'da polisinden uyuşturucu ile mücadele çalışması, System.String[]

Elazığ polisi, uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir taraftan operasyonlarını sürdürürken, diğer taraftan da Narko Rehber uygulamasıyla vatandaşları bilgilendiriyor.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, hem uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar düzenliyor, hemde belirli noktalarda kurdukları "Narko Rehber" standı ile vatandaşların bilgilenmesine aracılık ediyor.


Bir alış veriş merkezinde stand açan narkotik polisleri,uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmaları mobil uygulama programı UYUMA üzerinden aktardı. Vatandaşlarımızın nasıl katkı sağlayabileceği konusunda bilgiler veren polisler, ayrıca, uyuşturucu maddenin zararlarının anlatıldığı broşürleri de dağıttı.


Bir çok uyuşturucu operasyonunda görev alan Narkotik köpeği "Şimşek" de bilgilendirme faaliyetlerinde yer aldı. - ELAZIĞ

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:19 Kaynak: İHA
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