Son Dakika Haberleri: Elazığ'da pompalı saldırı anı kamerada
Son Dakika Güncel Elazığ'da pompalı saldırı anı kamerada

Elazığ'da pompalı saldırı anı kamerada

9 dakika önce

ELAZIĞ'da kaldırım kenarında oturan Çağrı Doğan'a (25), kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'da pompalı saldırı anı kamerada, System.String[]

ELAZIĞ'da kaldırım kenarında oturan Çağrı Doğan'a (25), kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Kültür Mahallesi'ndeki Vali Fahribey Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırım kenarında oturan Çağrı Doğan, kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Doğan, bacağına isabet eden saçmalarla yaralanırken, başında şapka ve yüzünü gizleyen saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Doğan, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Acil servise alınan Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğun öğrenilirken, polis ekipleri saldırıyı düzenleyen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırı anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Kültür Mahallesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bizim Esed rejimi ile resmi temasımız yok
Barış Pınarı'ndan hareketli saatler! Teröristlere ait İHA düşürüldü, füze rampası ele geçirildi Trump'tan bomba Türkiye ittirafı: Türkiye'deki nükleer silahların güvenliğinden eminim Trump'tan yeni Türkiye açıklaması: Türkiye'ye yaptırım uygulamak, bölgede savaşmaktan daha iyi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 20:10:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da pompalı saldırı anı kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]