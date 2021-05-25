Pompalı tüfekle karakol bahçesinde havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Elazığ'da pompalı tüfekle karakol bahçesinde havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Karakolu bahçesine gelen H.A. elindeki pompalı tüfekle havaya ateş açtı.
Karakolda görevli polislerin müdahalesiyle etkisiz hale getiren şüpheli, gözaltına alındı.
Karakol çevresinde güvenlik önlemi alınırken, şüphelinin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.
Kaynak: AA
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